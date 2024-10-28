تقارير: البرازيليون يرون العنصرية سبب عدم فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن سبب عدم فوز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2024.

وسادت حالة من الغضب حول الفائز بجائزة الكرة الذهبية أزعجت نادي ريال مدريد الإسباني، قبل ساعات من إعلان الفائز بالجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أنهم في البرازيل يرون في أن السبب لعدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية ليس رياضيًا بل بسبب عنصري وهو لون بشرته.

ووفقا للصحفي الإيطالي المختص فابريتسيو رومانو، فأن الجائزة قررت "تجاهل" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما أغضب اللاعب وإدارة ريال مدريد.

ورفض فينيسيوس جونيور السفر إلى باريس ليلة الإثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدم السفر أيضا، بالرغم من الدعوة الموجهة له.

وتشير كل العلامات إلى أن الفائز بالجائزة هذه السنة سيكون النجم الإسباني رودري، الذي حقق بطولة كأس أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأثارت الأنباء فورا غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما بدى ظاهرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت تقارير إعلامية إسبانية، إن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين، بسبب تأكدهم من عدم حصولهم على أي من الجوائز، وعلى رأسها أفضل لاعب فى العالم.

ووفقًا لخوسيه لويس سانشيز مراسل شبكة "الشيرنجيتو"، فإن إدارة نادي ريال مدريد قررت مقاطعة الحفل، ولن يتم إذاعته عبر قناة النادي، عكس ما كان مخططًا له.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد علمت بفوز رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم من مانشستر سيتي وسط علاقات متميزة تجمع الناديين خلال الفترة الحالية.

وتعتبر هذه النسخة من الجائزة استثنائية، وتحديدًا بعد التعاون بين فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.