عاجل - الرئيس السيسي يوجه بإنشاء حي باسم "الحاجة فرحانة" في سيناء تقديرا لمجهوداتها

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية استاد العاصمة الإدارية، بذكرى انتصارات أكتوبر، بإنشاء حي باسم "الحاجة فرحانة" في سيناء تقديرا لمجهوداتها.

وأضاءت الألعاب النارية، اليوم السبت، سماء استاد العاصمة الإدارية خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية.

ويشارك في الاحتفالية عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وتقام الاحتفالية في استاد مصر داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى أكتوبر ليعلن الرئيس عدة قرارات.