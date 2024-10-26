نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: السادات دفع حياته ثمنا لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس محمد أنور السادات دفع حياته ثمنا غاليا لمصر.

وتابع: "السلام ده على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه، عشان فكرة كانت سابقة وقتها، لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين إن إحنا بفضل الله وبالإصرار والعمل هنعبر كل تحمل قدامنا، مع بعضنا".

وشهد استاد العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية ضخمة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الاحتفالية عدد من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب تمثيل شعبي واسع من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية.

وأقيمت الاحتفالية في استاد مصر داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة ذكرى أكتوبر ليعلن الرئيس عدة قرارات.