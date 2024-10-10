رئيس الوزراء: تطوير شامل بمدينة إسنا لوضعها على خريطة السياحة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:37 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشباب قام بحجم عمل كبير في ترميم معبد إسنا.

وأضاف رئيس الوزراء٫ خلال مؤتمر صحفي خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر،: “الشباب يقوم بمجهود كبير وغير مسبوق لترميم معبد إسنا”، لافتا: “البعثة مصرية ألمانية مشتركة لكن الذي يقوم بأعمال الترميم أبناء وبنات مصر خريجي كليات الآثار المصرية”.

وتابع: “نتحدث عن تطوير شامل في مدينة إسنا وليس فقط المعبد٫ لأن مدينة إسنا تستحق بتراثها التاريخي والأثري أنها توضع على خريطة السياحة العالمية”.