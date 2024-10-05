نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بنصر أكتوبر الـ51.. "مواطن" تهنئ السيسي وتحيي قادة وجنود القوات المسلحة وتدعو للالتفاف حولها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت حملة مواطن لدعم مصر، المؤسس وقيادتها وأعضاءها بالداخل والخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بذكرى انتصارات أكتوبر، في عيدها ال٥١، التي تحققت بدماء ورؤية وخطة قادة، تحملوا هلى عاتقهم الدفاع عن الأرض والعرض، وتلاحم شعب بكل طوائفه، وبالصبر والتحمل، تحقق النصر الذي ما مازال حاضر في الأذهان، ويراود كل كبير وصغير في هذا الوطن، حلم الانتصار واستمرار ما دام حيا، فإنه قادر على استعادة النصر مجددا وتحطيم المقولات المتناثرة حول قوة العدو، ولما لديه من امكانيات، بفضل ايماننا وتماسكنا في احلك الظروف.



ووجهت حملة مواطن وقادتها، كل التحية والشكر والتهنئة، للفريق أول عبد المجيد صقر، وقادة الأفرع الرئيسية، وكل القادة والضباط والجنود، بالقوات المسلحة، من زال بالخدمة أو كان خارجها، وكل أبطال حرب أكتوبر، بما لهم فضل وأهمية في تحقيق النصر المبين.



وفي السياق ذاته، قال محمد فاروق المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن العسكرية المصرية هي شرف الأمة وعرينها ودرعها الحامي، فكل التحية لكل جندي مجهول استشهد من أجل الوطن ورحل في صمت أو ما زال يحمي ثغور الوطن على الحدود أو غيرها لا يبتغي إلا رضا الله وأمن مصر واستقرارها.



وأضاف فاروق، في بيان اليوم، إنه في ذكرى انتصارات أكتوبر لا يسعنا إلا الشكر، والتأكيد على الحفاظ على القوات المسلحة وقوامها وتماسكها، وتطويرها والسعي الدائم لمواكبتها كل تطورات العصر الحالي، وأن يلتف الشعب حولها ويقف إلى جنبها في ظل هذه الظروف العصيبة المحيطة بالمنطقة وعلى حدودنا بشكل مباشر، وكلنا ثقة ودعم لا يتوقف، فكل التحية والتهنئة في عيد العسكرية المصرية إلى القوات المسلحة المصرية بعيد النصر.