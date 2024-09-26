نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت كلية التربية الفنية حاضنة الفنون الإبداعية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويعد هذا خطوة هامة في تعزيز ريادة الأعمال في الفنون الإبداعية، وتوفير بيئة مثالية لدعم الشباب المبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة في الجامعة.

بحضور د.أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية ود.محمود حامد العميد السابق لكلية التربية الفنية، د.مها مزيد وكيل الكليه لشئون البيئة، د.ايهاب العيسوي مدير الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان، د.سماح نبيل مدير حاضنة الفنون الإبداعية كما حضر الافتتاح الأستاذ أحمد الحلفاوي، مدير عام ريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، ومديري وحدات حاضنة الفنون الإبداعية، رؤساء الأقسام بكلية التربية الفنية.

أعرب الدكتور عماد أبو الدهب عن سعادته بهذا الإنجاز، حيث إن هذه الحاضنة ستعمل على توفير البيئة المثالية للمبدعين والمبتكرين لعرض أفكارهم وتطويرها، وتحقيق مشاريع واقعية تسهم في نمو الاقتصاد الإبداعي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حاتم، عميد كلية التربية الفنية، أن الحاضنة تمثل إضافة متميزة لجهود الكلية في دعم ريادة الأعمال في مجال الفنون، موضحًا أن رؤيتها تكمن في أن تصبح مركزًا متخصصًا لدعم وتطوير المشاريع الإبداعية من خلال تقديم استشارات ودعم فني، إداري، وتسويقي.

وتسعى الحاضنة إلى تقديم الدعم الشامل للشباب المبدعين عبر توفير بيئة متكاملة للابتكارات التكنولوجية والإبداعية، وتقديم خدمات استشارية متنوعة تشمل المجالات الفنية، الإدارية، التسويقية، والمالية، بهدف تمكين الشباب من تطوير مشروعاتهم الخاصة وفتح آفاق جديدة في سوق العمل.