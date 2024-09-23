رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المدير العام لشركة روش مصر لبحث سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع روش لعقد شراكة استراتيجية لتحسين العلاجات ومخرجات الرعاية الطبية وتطوير منظومة البحوث الإكلينيكية بالهيئة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بحث التعاون مع روش في مجالات التوعية والتشخيص المبكر والعلاج والأبحاث العلمية للأورام والهيموفيليا والتصلب المتعدد والرمد وإنشاء مركز تميز عالمي لطب العيون بمستشفى رمد بورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا في إصدار أكثر من 40 مليون وصفة طبية إلكترونية سنويًا بمتوسط 120 مليون صنف دوائي بتكلفة 3.5 مليار جنيه سنويًا في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلى ما بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا مع التوسع التدريجي لتغطية كافة محافظات الجمهورية ويؤكد: السوق المصري كبير وواعد

المدير العام لشركة روش مصر: يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الرعاية والتي تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي المصري الجديد ..ونؤكد استمرارنا في نقل الخبرات الدولية وتطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي

المدير العام لشركة روش مصر: نسعد بإضافة حزمة جديدة من مجالات التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية الصحية ودعم البحث العلمي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر 2030

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات مع شركات الأدوية العالمية لتوفير أفضل وأحدث العلاجات، وخلال اللقاء، تم بحث سبل دعم مرضى الأورام و إنشاء مراكز تميز لأمراض العيون و دعم المسوح الصحية.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روش مصر، لعقد شراكة استراتيجية لتحسين العلاجات ومخرجات الرعاية الطبية وتطوير منظومة البحوث الإكلينيكية بالهيئة

كما أكد "السبكي" على أن التعاون مع روش يمتد أيضًا إلى مجالات التوعية والتشخيص المبكر والعلاج والأبحاث العلمية للأورام والهيموفيليا والتصلب المتعدد والرمد، فضلًا عن إنشاء مركز تميز عالمي لطب العيون بمستشفى رمد بورسعيد .

وخلال اللقاء تم استعراض إمكانية الاستفادة من تجربة الهيئة في ميكنة المعلومات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية، وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة الرعاية الصحية "نجحنا في إصدار أكثر من 40 مليون روشتة طبية سنويًا، تشمل حوالي 120 مليون صنف دوائي بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه في 6 محافظات، ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلى ما بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا مع التوسع لتغطية جميع محافظات الجمهورية"، مؤكدًا أن السوق المصري يعتبر سوقًا كبيرًا وواعدًا للاستثمار في القطاع الصحي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، أهمية الشراكة مع هيئة الرعاية والتي تعد ركيزة أساسية في النظام الصحي المصري الجديد، مؤكدًا استمرار روش في نقل الخبرات الدولية وتطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات السوق المحلي.

معربًا عن سعادته بإضافة حزمة جديدة من مجالات التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية الصحية ودعم البحث العلمي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة المصرية في تحسين جودة الرعاية الصحية.

هذا، وقد شهد اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسؤول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن شركة روش كل من، الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية وسياسات الصحة ودعم الأسواق، والدكتور معتز الحطاب، مدير قسم التسعير بالشركة.