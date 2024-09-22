نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة": بدء فكص أعمال المتقدمين/ات للتعيين من بين المتدربين/ات بالمؤسسات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت ظهر اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، أعمال اللجان الثلاث المُشكّلة لفحص أعمال المتقدمين/ات للتعيين من بين المتدربين/ات، والعقود المؤقتة (صحفيين/ات - إداريين/ات - عُمال).

وتستمر اللجان الثلاث في أعمالها، حتى الانتهاء من فحص كل طلبات المتقدمين/ات الواردة من المؤسسات القومية.

وقرر المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، تشكيل لجنة تظلّم مستقلّة عن لجان الاختيار الثلاث؛ للنظر في التظلّمات المترتبة على قرارات اللجان الثلاث، لضمان حقوق الزملاء.

وقال “الشوربجي” إن قواعد التعيين مستقرّة، وحيادية، ومُجرّدة، وجرى الاتفاق على قواعدها من قِبل المُختصين/ات وأعضاء اللجان المُعيّنين/ات.

وأضاف أن إجراءات التعيين ستبدأ فور انتهاء أعمال اللجان، وعلى دُفعات شهرية، تشمل كل المؤسسات، حتى الانتهاء من تعيين كافة المقبولين/ات.