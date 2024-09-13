مفتي الجمهورية يهنئ الإمامَ الأكبر شيخ الأزهر الشريف بمناسبة المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - هنَّأ فضيلةُ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلةَ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة ذِكرى المَولد النبوي الشريف.

وأعرب فضيلتُه عن خالص تقديره وامتنانه لجهود فضيلة الإمام الأكبر في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي والحفاظ على تراث الأمَّة الإسلامية والأخلاق والقيم المحمدية.

وأكَّد مفتي الجمهورية على الدَّور المحوري الذي ينهض به الأزهر الشريف في تعزيز قِيَم السلام والمحبة والتسامح التي أرساها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم، مُشيدًا بدَور الإمام الأكبر في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المتطرفة.

ودعا فضيلةُ المفتي الله عزَّ وجلَّ أن يُعيد هذه المناسبةَ الجليلة على فضيلة الإمام الأكبر بالصحَّة والعافية، وعلى الأزهر الشريف بالمزيد من العطاء والخير، وأن يحفظ الله مصر وأزهرها الشريف، ويبارك في قيادتها الدينية لتظلَّ منارةً للعلم والإيمان.