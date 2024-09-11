وزارة العمل : انطلاق فعاليات مبادرة ”سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل بالوزارة ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، مبادرة "سلامتك تهمنا" بالمحافظة ، وذلك بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة ، بحضور ممثلي اكثر من 40 شركة، و اكثر من 150 من اصحاب الشركات ومن العاملين بالشركات والمصانع من انشطة وقطاعات مختلفة ومن المقاولين والعماله غير المنتظمه بالدقهليه تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه ، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والمشرف العام على مبادرة بداية بالدقهلية ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعه المنصورة ، المبادرة تضمنت عده محاضرات حول تصاريح العمل ، وانواعها ، ومتطلباتها ، ومتي يتم الغاء التصاريح ، وكذلك التحقيق في الحوادث ، وما هي الإجراءات المتبعه ، وأيضاً دور السلامة والصحة المهنية واهميتها في الحفاظ علي المنشأة والعاملين بها ، يأتى ذلك فى إطار دور الإدارة المركزية الخاص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، فى ظل تطبيق معايير العمل الدولية التي أقرتها منظمة العمل الدولية وصدقت عليها الدولة المصرية والتى تعتبر مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين تتجلى فيها قيم وصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بحماية صحة العمال وسلامتهم ، وفقا للمبادئ الدولية المتفق عليها والتي حددتها هيئاتها المكونة الثلاثية ، ويوفر هذا النهج الإطار السليم لتنمية ثقافة سلامة مستدامة داخل الوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك المبادرة تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ،بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين ، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف حول اهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن ، كما قام وكيل المديرية خلال المبادرة بإلقاء كلمة حول الدور الذي تقوم به مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لجميع المنشآت من انشطه مختلفه علي مستوي المحافظه، ودورها فى منع الحوادث والاصابات وزيادة الإنتاج ، ونوه إلى أنه قام بإلقاء المحاضرة الأولى المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة تناول خلالها تصاريح العمل واهميتها ، والتجهيزات التي يتم اتخاذها قبل اصدار تصاريح العمل، وما هي انواع تصاريح العمل ، وما هي الإحتياطات العامه التي يجب اتخاذها قبل إصدار تصاريح العمل ، كما قام المهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية حول التحقيق في الحوادث حيث وضح ما هي الإجراءات المتبعه للتحقيق في الحوادث ، كما شهدت المبادره حضور د.منال محمد عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة والتى أكدت في كلمتها على دور السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ علي المنشاة و العاملين .