نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر في بارالمبياد باريس: عزيمتكم فخر لأبناء الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية، مشددًا على أنهم رفعوا اسم مصر عاليًا.

وقال الرئيس السيسي: أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأضاف الرئيس: لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتًا أن المصريين قادرون دومًا على التحدي وتخطي الصعاب، فحقًا إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.