عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر في بارالمبياد باريس: عزيمتكم فخر لأبناء الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية، مشددًا على أنهم رفعوا اسم مصر عاليًا.
وقال الرئيس السيسي: أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية، وهم:
- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.
وأضاف الرئيس: لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتًا أن المصريين قادرون دومًا على التحدي وتخطي الصعاب، فحقًا إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.