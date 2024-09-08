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عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ أبطال مصر في بارالمبياد باريس: عزيمتكم فخر لأبناء الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية، مشددًا على أنهم رفعوا اسم مصر عاليًا.
وقال الرئيس السيسي: أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.

- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأضاف الرئيس: لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتًا أن المصريين قادرون دومًا على التحدي وتخطي الصعاب، فحقًا إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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