نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- شعبة الأدوية تناشد الحكومة لتشكيل لجنة لحل تحديات قطاع الدواء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشدت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة الدكتور علي عوف، الحكومة المصرية بسرعة التحرك لتشكيل لجنة خاصة لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأدوية في البلاد.

جاء ذلك في إطار الدعوات المتزايدة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تذليل العقبات التي تعوق النمو والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

مطالب شعبة الأدوية

تأتي هذه المناشدة بعد سلسلة من التحديات التي شهدها قطاع الأدوية في مصر، بما في ذلك نقص بعض الأدوية الأساسية وصعوبات في الإنتاج والتوزيع.

وتهدف هذه اللجنة إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لضمان توفير الأدوية بشكل مستدام في الأسواق المحلية، فضلًا عن دعم المصنعين والموزعين لتحسين أدائهم ومواكبة التحديات.

دعم الحكومة للقطاع الخاص

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور علي عوف عن شكره وتقديره للوزير الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على اهتمامه المستمر بقطاع الصناعة والاستثمار، حيث يعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجههم وسرعة حل المشاكل التي تعترضهم.

ويعتبر هذا التفاعل الإيجابي بين الحكومة والمستثمرين خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر.

أهمية قطاع الأدوية في مصر

يُعتبر قطاع الأدوية في مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يضم أكثر من 2000 شركة تشمل شركات تصنيع لدى الغير، مصانع، وموزعين.

هذه الشركات تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية للسوق المحلي، وتساهم في توفير فرص عمل لآلاف المواطنين، ولذا، فإن أي تعطيل أو تحديات تواجه هذا القطاع تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والصحة العامة في البلاد.

التحديات التي تواجه قطاع الدواء

يعاني قطاع الأدوية في مصر من عدة تحديات تتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة، منها:

نقص بعض الأدوية الأساسية: ما يشكل ضغطًا على النظام الصحي ويضعف قدرة المواطنين على الحصول على العلاج. صعوبات في الإنتاج والتوزيع: وذلك بسبب تعقيدات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج. التشريعات والإجراءات البيروقراطية: التي تؤخر عملية التصنيع والتوزيع، مما يؤدي إلى تأخير وصول الأدوية إلى الأسواق. التمويل والتمويل اللوجستي: حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها.

الدعوة لتشكيل لجنة خاصة

تشدد شعبة الأدوية على ضرورة تشكيل لجنة خاصة، تحت إشراف رئيس الوزراء، لبحث هذه التحديات والتعامل معها بشكل سريع وفعّال.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة القطاع وضمان استمرارية توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

الحلول المقترحة

للتعامل مع هذه التحديات، اقترحت شعبة الأدوية مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساعد في دعم هذا القطاع الحيوي:

تحسين التشريعات الخاصة بتصنيع وتوزيع الأدوية: وذلك لتسهيل العمليات وزيادة سرعة الإنتاج. توفير تسهيلات تمويلية: للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من مواصلة العمل وتطوير خطوط إنتاجها. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: لضمان توفير الأدوية بشكل مستدام. التركيز على الابتكار والتكنولوجيا: لتطوير صناعة الأدوية محليًا وتصديرها للأسواق الخارجية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

تعكس هذه المطالب رغبة قوية من شعبة الأدوية في تعزيز التعاون مع الحكومة لحل المشكلات التي يواجهها القطاع، فالتعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح أساسي لتطوير صناعة الأدوية في مصر وضمان استمرارية توافرها في الأسواق.