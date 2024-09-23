انت الأن تتابع خبر وائل كفوري حديث الجمهور .. ترك المسرح واقترب من معجبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الفنان اللبناني وائل كفوري، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد قيامه بموقف إنساني تجاه إحدى معجباته من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وانهالت التعليقات الإيجابية التي أشادت بصاحب أغنية "لو حبنا غلطة"، وحسن تصرفه ومواقفه النبيلة وتواضعه .



وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للفنان وائل كفوري وإحدى معجباته في السويد، من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقام كفوري بالغناء للمعجبة بعدما ترك المسرح واقترب منها خلال حفله، وتبادل معها الرسائل .