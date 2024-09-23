نجيب ساويرس: استثماراتنا في التنقيب عن الذهب تصل إلى 1.5…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 05:08 مساءً - العربية نت _ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن حجم استثمارات الشركة في مناجم الذهب يصل 1.5 مليار دولار.

وأضاف ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك 3 ظواهر أدت لارتفاع الذهب إلى المستويات القياسية الحالية، إلى ستكون سببا في استمرار هذا الصعود.

وذكر أن الظاهرة الأولى تتمثل في انخفاض عدد المناجم التي دخلت في السنوات الأخيرة، موضحا أن بدء إنتاج المنجم الجديد يحتاج إلى 6 سنوات منذ الإعلان عن اكتشافه.

وأوضح ساويرس أن هذا الانخفاض في المعروض يقابله زيادة في الطلب، لاسيما الطلب من روسيا والصين، مشيرا إلى هذا يساعد على ارتفاع سعر الذهب.

وقال ساويرس، إن شركته أنشأت شركة متخصصة للتنقيب حصلت على 9 رخص استكشاف في مصر، إلى جانب رخص في أوزبكستان، مضيفا: “ننتظر انتهاء الحرب في السودان حتى نبدأ العمل هناك”.

أفاد بأن الشركة تركز على زيادة رخص الاستكشاف حتي ترفع من فرص العثور على الذهب.