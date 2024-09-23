انت الأن تتابع خبر حسين دعيبس يتصدر الترند والأردنيين يتفاعلون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر المخرج الكبير حسين دعيبس، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية في الأردن بعد بث لقاء له مساء الأحد في أحد دور المسنين، إثر إصابته بجلطة دماغية.



وتفاعل المتابعون مع الحالة الصحية التي وصل لها المخرج الأردني، بالرغم من مسيرته الفنية الكبيرة وعمله مع أبرز النجوم العرب ومنهم مثل: كاظم الساهر، نجوى كرم ، عبدالمجيد عبدالله .

ونشر المتابعون صورًا لدعيبس في شبابه مع النجوم العرب وطالبوا الجهات المسؤولة بمتابعة حالته لما كان له دور بارز في رفعة الهوية الثقافية الاردنية ليعتلي اسمه ترند منصات التواصل .



ووجه متابعون شكرهم للفنان الاردني عمر العبداللات حين قال دعيبس في مقابلته ان العبداللات هو من امن له الاقامة الطيبة في دارات سمير شما للرعاية.



من جانبه، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء الأحد أنه سيتم متابعة حالة المخرج الكبير دعيبس من خلال زيارة له حيث يقيم، وتوفير السبل اللازمة للوقوف بجانبه .