انت الأن تتابع خبر أول تعليق من وزير الثقافة عقب زيارته دعيبس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول نشاط له منذ تسلم منصبه، زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، صباح الاثنين، المخرج حسين دعيبس بحضور نجله فارس وشقيقه المخرج أحمد دعيبس.



وقال الرواشدة عبر منصة x، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على الفنان حسين الذي يتلقى الرعاية الصحية في دارات سمير شما.. المبدعون والقامات الفنية الذين أثروا الوجدان يستحقون منا كل الاهتمام والرعاية.



وكان الرواشدة قد أكد في وقت سابق انه سيتابع الحالة الصحيّة للفنان المبدع حسين دعيبس، بعد تعرّضه مؤخرًا لجلطة دماغيّة .