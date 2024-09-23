انت الأن تتابع خبر أحمد سعد يتعرض للسرقة في مطار ميلانو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، تفاصيل تعرّض الفنان أحمد سعد للسرقة في مطار ميلانو بإيطاليا وهو في طريق العودة الى القاهرة بعد حضوره حفل زفاف نجلها خلال الأيام الماضية.



وقالت بسمة: "في مطار ميلانو كان أحمد حاطط الشنطة على التروللي وكان فيها الحاجات الغالية بتاعته كلها الكوليه اللي اتنمّروا عليه والساعات وفي لحظة بص في حتة فالشنطة اتسرقت منه تقريباً كان حد ماشي وراه ورغم إنهم شافوه في كاميرات المراقبة لكن الشرطة معرفتش تجيبه وده عليه علامة استفهام".



وأضافت: "لو كان في مصر كان زمان شرطة الداخلية المصرية جابته في ثانية، معلش يا أحمد دي ضريبة الشهرة وأنت أشهر فنان في الوطن العربي دلوقتي واتحسدت أنت وعلياء وخدتوا عين، وخلّوا بالكو يا جماعة من مطار ميلانو عشان دي مش أول مرة".



وكان أحمد سعد قد أعلن من خلال مقطع مصوّر من حفله الأخير في الساحل الشمالي عن عودته إلى طليقته مصمّمة الأزياء علياء بسيوني .