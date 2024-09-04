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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تفتح شارع أبو عبيدة بن الجراح بعد رفع التعديات والإشغالات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع.
واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع أبو عبيدة بن الجراح المتفرع من شارع فيصل حتى شارع علي عفت الأتوسبير بعد رفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.
وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات مجددًا باعتباره احد المحاور المرورية الموازية لشارع الملك فيصل.
وقد تم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشعالات بحي الهرم بمتابعة طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة.