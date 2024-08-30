خلال ميركاتو الصيف.. الأهلى يكثف جهوده لحسم صفقتين اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أغسطس 2024 03:32 مساءً - يترقب النادي الأهلي الإعلان عن صفقتين جديدة حتى موعد غلق باب القيد من قبل الكاف، من أجل تدعيم قائمته قبل خوض السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وحسم النادي الأهلي صفقتين بشكل رسمي وهم يوسف أيمن المعار من الدحيل القطري والمغربي يحيى عطية الله المعار من سوتشي الروسي ومواطنه أشرف داري من بريست الفرنسي.

فيما يعمل مسئولو الأهلي في الوقت على إنهاء صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي الروسي، بعدما شهدت الصفقة شد وجذب من جانب الناديين، بسبب الخلاف على بعض الأمور المالية، بخلاف ما واجهه الأهلي من أزمة بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب ورغبته في التخلص من أحد اللاعبين الأجانب سواء بيرسي تاو أو علي معلول.

وثالث الصفقات التي يقترب الأهلي من حسمها هي التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال الميركاتو الحالي، بعدما فتح مسئولي القلعة الحمراء خط مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في الإسماعيلي، لاسيما مع وجود رغبة ملحة للاعب في الانضمام للقلعة الحمراء وتفضيله عن الانضمام لأي نادي آخر يتفاوض معه.

حال إتمام التعاقد مع الثنائي بن رمضان والساعي سيكون الأهلي قد أتم إجراءات التعاقد مع 5 صفقات جديدة قبل غلق باب القيد من قبل الكاف، مع العلم أن الأهلي رحل عنه كل من أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم.

على صعيد آخر، وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل التمكن من قيد صفقاتهم الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.

وكان مقررا أن يتم غلق باب القيد 31 أغسطس وهو موعد إرسال قائمة السوبر الأفريقى، لكن وافقت على تمديد القيد حتى 12 سبتمبر، بشرط عدم مشاركة اللاعبين الجدد المقيدين بعد 31 أغسطس في مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

كان اتحاد الكرة قد أرسل خطابًا رسميًا للكاف طلب فيه مد القيد الأفريقى، والذي ينتهي في 31 أغسطس الجاري، نظرًا لضيق الوقت من موعد فتح باب القيد المحلي في مصر يوم السبت المقبل 31 أغسطس المتزامن مع نفس يوم غلق باب القيد الأفريقي.

جدير بالذكر أن أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الأفريقية والسوبر الأفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الأفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات ، ويقام السوبر الأفريقي في السعودية في ملعب المملكة آرينا في 27 سبتمبر المقبل.