انت الأن تتابع خبر جاية في وقتها.. مفاجأة سارة تُسعد أصحاب المعاشات قبل صرف معاش سبتمبر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر أصحاب المعاشات بمختلف محافظات الجمهورية بدء صرف معاش شهر سبتمبر 2024، والذي يحين موعده في يوم الأحد المقبل الموافق 1-9-2024، وهذا بحسب تأكيدات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي قالت بأنها ستبدأ في عمليات الصرف في الموعد المحدد وبدون تأخير وعبر شبكة من ماكينات الصراف الآلي وفروع مكاتب البريد، علاوة على ماكينات وفروع فوري.

مفاجأة تسعد أصحاب المعاشات

أعلن البنك الأهلي المصري عن مفاجأة سارة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات، وذلك بعدما قال بأن هذه الفئات قد بات بإمكانها الحصول على مستحقاتها من خلال محطات الوقود والسوبر ماركت، وذلك في حال وجود ماكينات نقاط البيع الالكترونية (POS) لدى المحطة أو السوبر ماركت.

وأوضح البنك بأن هذه الخدمة التي تعرف باسم “كاش آواي” متوفرة في عدد كبير من الأماكن، ويمكن للجميع الاستفادة منها والحصول على مستحقاتهم من المعاش بدون أي مصاريف أو رسوم إضافية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة التحول الرقمي والشمول المالي، ولمساعدة ملايين المواطنين المستفيدين من المعاش في الحصول على مستحقاتهم دون عناء الوقوف في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي، وهو أمر معتاد خلال فترة الصرف.

موعد صرف معاش سبتمبر 2024 بالزيادة الجديدة