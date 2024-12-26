هشام طلعت مصطفى: يجب وضع حلول منطقية في شتى القطاعات لحل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - باره عريان _ شدد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على ضرورة حل مشكلة العجز الدولاري، نظرا لكونها تمثل أولوية في مصر، لافتا إلى أنه يجب مناقشة هذا الملف بشكل منطقي.

وأشار خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين أمس، أن كافة الحلول التي يتم تقديمها تركز على محور جذب الاستثمارات الدولية، وهو ما يعني أن المستثمر الدولي سيقوم بالدخول على IRR بالدولار، فعندما يجد هناك تكرار لتخفيض قيمة العملة، سيواجه مشكلة.

وتابع: ” هذا الكلام مؤكد 10000%، حيث قيل لي ذلك من أعلى قادة الدول في العالم، فهم يرون أن هناك مشكلة، ويرغبون في الاطمئنان أن الاستثمارات الخاصة بهم لن تشهد تخفيض بقيمة العملة، حتى يتمكنوا من تكوين رؤية واضحة وسليمة حول العوائد التي سيحصلون عليها وستظهر في IRR، استنادا على الدولار”.

وأكد هشام طلعت مصطفى على أهمية وضع حلول منطقية في شتى القطاعات، حتى يتولى كل قطاع المسئوليات المنوطة به، مضيفا أنه يجب أن يتم ذلك بالاستعانة بالخبرات الموجودة، وذلك بالتعاون مع الدولة، على أن يتم متابعة هذا الأمر، للتأكد من الالتزام به.

وقال أن قطاع السياحة بإمكانه أن يُدر زيادة تقدر بنحو 6 أو 7 مليارات دولار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجال التصدير في قطاع الأسمدة، والقطاع الصناعي، موضحا أهمية تحديد ما يمكن أن يقدمه كل قطاع في هذا الشأن في خطة واضحة المعالم.