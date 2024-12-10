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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات الميزانية في روسيا تسجل 330 مليار دولار خلال 11 شهرا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - سكاي نيوز _ ارتفع اجمالي إيرادات روسيا النفطية وغير النفطية، إلى 329.45 مليار دولار (حوالي 32.65 تريليون روبل) في 11 شهرا الأولى من العام الجاري.
ووفقا لبيانات وزارة المالية الروسية، فقد ارتفعت العائدات المرتبطة بالنفط والغاز في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بنسبة 25.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 104.45 مليار دولار (10.341 تريليون روبل).
كما صعدت العائدات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الفترة المذكورة بنسبة 25.8 بالمئة إلى 225 مليار دولار، حوالي (22.309 تريليون روبل).
ويأتي ارتفاع العائدات النفطية لارتفاع أسعار الخام الروسي في الأسواق، فيما بلغ عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، بحسب التقديرات الأولية، 389 مليار روبل.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2024 نحو 1.7 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في موسكو .
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