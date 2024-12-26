انت الأن تتابع خبر قائمة زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025.. قرارات جديدة لتحسين مستوى المعيشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب بداية عام 2025، تترقب قطاعات واسعة من المصريين تطبيق قائمة زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025، التي أقرتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ما يعكس توجهًا نحو تحسين مستوى المعيشة ومواكبة الارتفاعات المستمرة في تكلفة الحياة.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات من خلال آلية سنوية لرفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

آلية رفع الحدين الأدنى والأقصى كما سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش من 10080 جنيهًا ليصل إلى 11600 جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 1520 جنيهًا، هذه التعديلات تعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.