انت الأن تتابع خبر طقس الإسكندرية اليوم.. صقيع مبكر واستعدادات للطوارئ مع اقتراب نوة رأس السنة 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من المواطنين عن طقس الإسكندرية اليوم، تعيش مدينة الإسكندرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، حالة من الطقس المتقلب، حيث تتأثر المدينة بموجة صقيع مبكرة، تتزامن مع اقتراب نوة رأس السنة الميلادية التي عادة ما تجلب معها الطقس السيئ.

وتستمر هذه النوة على مدار الأيام المقبلة

وترافقها أمطار غزيرة ورياح شديدة، ورغم أن نوة رأس السنة لن تبدأ إلا يوم السبت المقبل 28 ديسمبر، إلا أن مظاهر الشتاء القاسية قد بدأت منذ اليوم، مما يعكس تغيرات مناخية تطرأ مبكرًا على سواحل المدينة.

طقس الإسكندرية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس اليوم في الإسكندرية سيكون مشمسًا وغائمًا في أغلب الأوقات، مع ارتفاع نسب الرطوبة في الهواء لتصل إلى 48%، وتستمر الرياح في الهبوب، حيث تبلغ سرعتها حوالي 21 كيلو مترًا في الساعة.

أما درجات الحرارة، فسجلت درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، في حين أن الصغرى بلغت 12 درجة مئوية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون نسبة سقوط الأمطار في المدينة 10%، مما يشير إلى احتمالية هطول بعض الأمطار الخفيفة في بعض المناطق، ولكنها لن تكون شديدة أو مستمرة.

وعلى الرغم من أن نوة رأس السنة التي تبدأ يوم 28 ديسمبر عادة ما تتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة، إلا أن الصقيع بدأ يضرب الإسكندرية بشكل مبكر، فقد شهدت بعض الأماكن المفتوحة في المدينة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، ما أدى إلى حدوث تجمد بسيط في المزروعات.

هذا الصقيع المبكر يمثل تحذيرًا للمزارعين، الذين ينبغي عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم من الأضرار المحتملة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وأشارت تقارير هيئة الأرصاد إلى أن الطقس غدًا الجمعة 27 ديسمبر، سيكون مائلًا للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع احتمالية وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى حد الصقيع على المزروعات.

ودعت الهيئة جميع السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الزراعية، بسبب تكون الصقيع الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية وسلامة الطرق.

نوة رأس السنة 2025

تستعد الإسكندرية لاستقبال واحدة من أقوى نوات الشتاء في موسم 2025، وهي نوة رأس السنة، التي تبدأ يوم السبت 28 ديسمبر وتستمر حتى 1 يناير 2025، وتتميز هذه النوة برياح غربية شديدة، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تعطيل بعض الأنشطة اليومية في المدينة.

كما أعلنت هيئة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الطوارئ تحسبًا للأمطار الغزيرة التي قد تتسبب في تراكم المياه في الشوارع، خاصة في المناطق الشعبية التي تعاني من مشاكل في شبكة الصرف.

الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ

واستعدادًا لهذه النوة، قامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بزيادة استعداداتها لاستقبال الأمطار، حيث رفعت حالة الطوارئ في جميع أنحاء المدينة.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية عن اتخاذ إجراءات احترازية لتقليل تأثيرات الطقس السيئ على حركة المرور، خاصة في المناطق التي قد تشهد تراكم المياه.

وتشمل هذه الإجراءات نشر فرق الطوارئ في مختلف الأحياء، وتنظيف المجاري المائية لتسهيل تصريف مياه الأمطار.

تأثيرات الطقس على الحياة اليومية

وتؤثر نوة رأس السنة على حركة الحياة اليومية في الإسكندرية بشكل كبير، فالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة قد تؤدي إلى توقف حركة السفن في ميناء الإسكندرية، وهو ما يؤثر على حركة التجارة والنقل البحري في المدينة.

كما قد تشهد الطرق بعض الازدحام المروري بسبب تراكم المياه، وهو ما يقتضي من المواطنين توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور لتجنب الحوادث.

طقس الإسكندرية

مواعيد نوات الشتاء القادمة

فيما يتعلق بمواعيد النوات القادمة في الإسكندرية، من المتوقع أن تتبع نوة رأس السنة نوة الفيضة الكبرى التي تبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر لمدة 6 أيام، وبعدها تأتي نوة الغطاس في 18 يناير 2025، التي تستمر لمدة 3 أيام، تليها نوة الكرم في 28 يناير 2025، والتي تمتد حتى بداية فبراير.

وهذه النوات كلها ستصحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة، مما يتطلب استمرار حالة الاستعداد القصوى من قبل السلطات المحلية.

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