انت الأن تتابع خبر إيجابيات وتحفظات.. اولياء أمور مصر ترصد حصاد عام 2024 في التعليم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أن منظومة التعليم في عهد الرئيس السيسي شهدت تطويرا ملحوظا، وذلك بهدف إعداد اجيال قادرة علي المنافسة محليا وعالميا، وأن قطار التطوير وصل إلى الصف الاول الاعدادي هذا العام، وقد شهد العام الدراسي الحالي منذ تولي حقيبة الوزارة معالي الوزير الاستاذ محمد عبد اللطيف عدد من القرارات التي تسعي لضبط منظومة التعليم وتحسين بيئة التعليم.

أضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر شهدت الوزارة خلال عام 2024 عدة قرارات وآليات يتم تطبيقها لاول مرة منها، تطبيق نظام أعمال السنة بصرامة فهناك درجات علي الواجبات و التقييمات المختلفة والانضباط والسلوك والغياب والحضور و قد اجبر هذا النظام الطلاب إلي الانتظام في المدرسة وعمل المطلوب منهم.

وتابعت الحزاوي أنه تم زيادة الايام الفعلية للتدريس من 23 اسبوعا الي 31 اسبوعا، موضحة أنه تم زيادة وقت الحصة بمقدار ٥ دقائق و هذا لكي يتم الانتهاء من المناهج بشكل جيد، وقد تم حل ازمة الكثافة الطلابية من خلال تطبيق عدة آليات وترك الأمر حسب احتياجات كل إدارة تعليمية، فهناك من لجأ لتطبيق نظام الفترة المسائية، أو استخدام فكرة الفصل المتحرك واستغلال الفراغات.

واكملت “الحزاوي”، وتعمل الوزراة على حل أزمة عجز المعلمين عن طريق عدة آليات منها استكمال تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 الف معلم سنويا وكذلك تفعيل قانون مد الخدمة للاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، ⁠وايضا التعاقد من معلمي الحصة والاستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة بالمدارس، وتعديل لائحة الانضباط المدرسية بجعلها اكثر شمولًا لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية.

واستكملت داليا الحزاوي، أن إعادة هيكلة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة خففت العبء علي الطلاب وأتاحت الوقت اللازم لدراستها كما يجب، واعادة تصميم بعض المناهج في مرحلة الثانوي مثل تطبيق منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي أول مرة بدلا من منهج الكيمياء والفيزياء والاحياء.