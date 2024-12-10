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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 25.5% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، والذي سجله في سبتمبر 2023.
كان استطلاع أجرته وكالة “” قد أظهر أن التضخم السنوي في مصر قد يسجل انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، متراجعًا إلى 26.4%، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مدفوعًا بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللًا اقتصاديًا، شملهم الاستطلاع، إلى إمكانية تسجيل هذا التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية.
وساهمت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود في مصر والتي تراوحت بين 10% و33%، إلى جانب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والكهرباء، في الضغط على معدل التضخم. كما شهدت أسعار السجائر ارتفاعات بعد موافقة الحكومة على زيادات جديدة في أوائل نوفمبر.
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