مال وأعمال

عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 25.5% في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 25.5% في… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر.

predco_adv_2021

وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، والذي سجله في سبتمبر 2023.

E-Bank

كان استطلاع أجرته وكالة “” قد أظهر أن التضخم السنوي في مصر قد يسجل انخفاضًا طفيفًا في نوفمبر، متراجعًا إلى 26.4%، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مدفوعًا بتراجع أسعار بعض المواد الغذائية.

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وأشار متوسط توقعات 15 محللًا اقتصاديًا، شملهم الاستطلاع، إلى إمكانية تسجيل هذا التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية.

HapiSalonWhite

وساهمت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود في مصر والتي تراوحت بين 10% و33%، إلى جانب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والكهرباء، في الضغط على معدل التضخم. كما شهدت أسعار السجائر ارتفاعات بعد موافقة الحكومة على زيادات جديدة في أوائل نوفمبر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

opelegypt

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 25.5% في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا