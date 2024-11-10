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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 26.5% في أكتوبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع هامشياً إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي، فيما جاء أقل من توقعات المحللين.
وتوقع استطلاع لوكالة “” أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023.
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