المصرية للتكرير تخفض فاتورة دعم البترول بمقدار 300 مليون…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - محمد أحمد_ أعلن محمد سعد، رئيس شركة المصرية للتكرير، أن نجاح الشركة في تقليل نفقات الاستيراد والتخزين والتأمين أسهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 300 مليون دولار سنوياً.

وأوضح سعد خلال مؤتمر صحفي إن إجمالي استثمارات “المصرية للتكرير” منذ تأسيسها في عام 2007 بلغت 4.3 مليار دولار، بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق من المنتجات البترولية.

وأكد سعد أن الشركة، التي بدأت عملياتها الفعلية عام 2019، أنتجت حتى الآن 22.6 مليون طن من المنتجات البترولية، منها 11.5 مليون طن من السولار بمواصفات أوروبية، و1.1 مليون طن من وقود الطائرات، إضافة إلى كميات من البنزين والبوتاجاز.

وأوضح أن الشركة بدأت تنفيذ خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية، شملت رفع الطاقة بنسبة 10% خلال عام 2024، وتخطط لزيادتها بنسبة 14% إضافية على مدار السنوات الخمس المقبلة.