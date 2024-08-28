نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي زيادة الاستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي ، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة، وعدد من كبار المسئولين العراقيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والسادة وزراء الخارجية، والإسكان، والاستثمار، والبترول، من الجانب المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تضمن الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين، التي تستند إلى رصيد تاريخي كبير من الأخوة الصادقة والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، في هذا الإطار، على تأكيد دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به، وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي.

الزعيمان يتوافقان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك

كما توافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك، على المستويين الثنائي والجماعي، منوهَيْن في هذا الصدد إلى آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومواصلة العمل على إنجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها، لتصبح نموذجاً للتعاون العربي والتكامل الإقليمي.

التباحث بشأن التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بجهود زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة

كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن التعاون الثنائي القائم بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالجهود الجارية لزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، والتعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، والسياحة، والطاقة، والنقل والصناعة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبيهما الشقيقين.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي ، في هذا الإطار، بما تمتلكه مصر من خبرات واسعة، ونجاحات مشهود لها، في تلك المجالات.

تبادل الرؤى للخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تهدد استقراره

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت تبادل الرؤى ، بشأن سبل الخروج بالإقليم من الأزمات الخطيرة التي تعصف به وتهدد استقراره ومقدرات شعوبه، حيث توافقت الآراء بشأن ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي.

وأكد الزعيمان، في هذا السياق، ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة، مشدِدَّيْن على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع، والتوقف عن التصعيد الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد، يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقه، المشروع والعادل، في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل المستدام لإرساء السلام والأمن والتنمية في المنطقة.