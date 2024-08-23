رئيس الوزراء: أصدرنا 31 رخصة ذهبية من بداية العام حتى يونيو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إن الدولة أصدرت أكثر من 31 رخصة ذهبية من يناير – يونيو 2024 لتشجيع المشروعات الضخمة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن مساهمة القطاع الخاص خلال العام المالي 2023/ 2024 تجاوزت 37% مقارنة مع أقل من 26% أو 27% خلال العام المالي السابق.

وأكد مدبولي أن الدولة تسير بخطوات سريعة للوصول لنسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تتجاوز 65%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مساهمة القطاع الخاصة بنسبة 50% خلال 2024.