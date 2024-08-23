ميرسك تؤكد عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار عبر قناة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك إيه بي موللر برئاسة كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه بي موللر تيرمينالز،لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ،وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض ضرورة تفعيل التواصل و التنسيق المشترك مع كافة عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البحري لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.

من جانبه، أكد كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك والرئيس التنفيذي لمجموعة إيه بي موللر تيرمينالز على أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية ولسياسات الإبحار الخاصة بالمجموعة على وجه الخصوص مما يجعل عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار مرة أخرى عبر قناة السويس أمرا حتميا فور استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما أعرب كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات عدة، مشيرا إلى قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من محطة تداول الحاويات 3 بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متر والاستعداد لتشغيلها بنهاية الربع الأول من العام المقبل بمشيئة الله.

في سياق متصل التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ممثلي شركة سفيتزر لبحث سبل التعاون المشترك.