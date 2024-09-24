- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر نجيب ساويرس: نظام التقسيط السائد في القطاع العقاري يحمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس ، على المخاطر التي تواجه القطاع العقاري في مصر، نتيجة النظام السائد الذي يتيح بيع الوحدات بتسهيلات سداد تمتد من 6 إلى 10 سنوات، يحمل في طياته مخاطر مستترة، حيث لا توجد ضمانات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة أو سعر الدولار، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويعزز التحديات التي تعيق نمو القطاع العقاري.
وأضاف أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30% ، أسفرت عن تفاقم المخاطر التي يتعرض لها القطاع ، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين، عند تحديد أسعار الوحدات السكنية، يضطرون إلى احتساب تكلفة رأس المال المرتفعة، ما يؤدي إلى تضاعف أسعار العقارات مقارنة بأسعارها منذ ثلاث سنوات.
وأشار ساويرس إلى أن هناك تحديًا إضافيًا يتمثل في المطالب المتزايدة من المقاولين بزيادات في الأسعار، حيث يستندون إلى حقوقهم المشروعة المطالبات المالية (claims)، مما يرفع من تكلفة عمليات البناء ، الأمر الذي يضيف ضغوطًا إضافية على المطورين، الذين قد يواجهون صعوبات في استرداد تكاليفهم عند تسليم الوحدات للمشترين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجيب ساويرس: نظام التقسيط السائد في القطاع العقاري يحمل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.