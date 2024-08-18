انت الأن تتابع خبر سعر غير متوقع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مختلف المصانع المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم التقلبات الاقتصادية المستمرة، تظل أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، ثابتة في السوق المصري هذا الأسبوع، ورغم التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، تواصل الأسعار البقاء عند مستويات مستقرة في المصانع، وهذا يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قطاع البناء، وهذا الاستقرار قد يكون له تأثيرات كبيرة على مشاريع البناء والمشروعات العقارية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد استقرار ملحوظ في مختلف المصانع المصرية، حيث نقدم لكم الأسعار كما يلي:

المصنع سعر الحديد (جنيه/طن) مصانع بشاي 41,200 مصانع المراكبي والمصريين 41,200 مصانع العتال وعطية والجيوشي ومصر ستيل 39,000 مصانع المعادي والكومي والعشري وبيانكو وسرحان 38,800 حديد عز 41,500

أسعار الأسمنت اليوم

تباينت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ بين مختلف الأنواع والمصانع، لذلك نقدم لكم قائمة بأسعار الأسمنت في السوق:

النوع سعر الأسمنت (جنيه/طن) أسمنت المعلم 2,390 أسمنت السهم 2,340 أسمنت الفهد 2,310 أسمنت وادي النيل 2,320 أسمنت العسكري بني سويف 2,350 أسمنت المسلح 2,000 أسمنت جنوب الوادي 2,220 أسمنت المخصوص 2,400 أسمنت السويس 2,430 أسمنت السويدي 2,650 أسمنت العسكري 2,280 أسمنت النصر 2,340 أسمنت سيناء 2,320 أسمنت حلوان 2,430 أسمنت المنيا 2,290 أسمنت المهندس 2,400 أسمنت تايتان 2,270 أسمنت المصري 2,280 أسمنت الممتاز 2,360 أسمنت التعمير 2,330 أسمنت الصعيد 2,390 أسمنت أسيوط 2,320 أسمنت المصريين 2,320 أسمنت العامرية 2,620 أسمنت البرج 2,700 أسمنت الماكس 2,580 أسمنت النهضة 2,520 أسمنت أسوان 2,320 أسمنت السد العالي 2,310 أسمنت قنا 2,570

تأثير الاستقرار على القطاع العقاري