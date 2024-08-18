انت الأن تتابع خبر سعر غير متوقع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مختلف المصانع المصرية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رغم التقلبات الاقتصادية المستمرة، تظل أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، ثابتة في السوق المصري هذا الأسبوع، ورغم التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، تواصل الأسعار البقاء عند مستويات مستقرة في المصانع، وهذا يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قطاع البناء، وهذا الاستقرار قد يكون له تأثيرات كبيرة على مشاريع البناء والمشروعات العقارية.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجلت أسعار الحديد استقرار ملحوظ في مختلف المصانع المصرية، حيث نقدم لكم الأسعار كما يلي:
|المصنع
|سعر الحديد (جنيه/طن)
|مصانع بشاي
|41,200
|مصانع المراكبي والمصريين
|41,200
|مصانع العتال وعطية والجيوشي ومصر ستيل
|39,000
|مصانع المعادي والكومي والعشري وبيانكو وسرحان
|38,800
|حديد عز
|41,500
أسعار الأسمنت اليوم
تباينت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ بين مختلف الأنواع والمصانع، لذلك نقدم لكم قائمة بأسعار الأسمنت في السوق:
|النوع
|سعر الأسمنت (جنيه/طن)
|أسمنت المعلم
|2,390
|أسمنت السهم
|2,340
|أسمنت الفهد
|2,310
|أسمنت وادي النيل
|2,320
|أسمنت العسكري بني سويف
|2,350
|أسمنت المسلح
|2,000
|أسمنت جنوب الوادي
|2,220
|أسمنت المخصوص
|2,400
|أسمنت السويس
|2,430
|أسمنت السويدي
|2,650
|أسمنت العسكري
|2,280
|أسمنت النصر
|2,340
|أسمنت سيناء
|2,320
|أسمنت حلوان
|2,430
|أسمنت المنيا
|2,290
|أسمنت المهندس
|2,400
|أسمنت تايتان
|2,270
|أسمنت المصري
|2,280
|أسمنت الممتاز
|2,360
|أسمنت التعمير
|2,330
|أسمنت الصعيد
|2,390
|أسمنت أسيوط
|2,320
|أسمنت المصريين
|2,320
|أسمنت العامرية
|2,620
|أسمنت البرج
|2,700
|أسمنت الماكس
|2,580
|أسمنت النهضة
|2,520
|أسمنت أسوان
|2,320
|أسمنت السد العالي
|2,310
|أسمنت قنا
|2,570
تأثير الاستقرار على القطاع العقاري
- يؤكد الاستقرار الحالي في أسعار الحديد والأسمنت على استقرار السوق إلى حد ما، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على قطاع البناء والعقارات في مصر، هذا الاستقرار قد يساهم في تخفيض تقلبات تكلفة المواد ويمنح مطوري العقارات بعض الثقة في التخطيط للمشاريع المستقبلية ومع ذلك، يظل من المهم متابعة أي تغييرات محتملة في الأسعار العالمية والمحلية التي قد تؤثر على السوق في المستقبل.