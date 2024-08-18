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سعر غير متوقع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مختلف المصانع المصرية

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رياض - احمد صلاح - رغم التقلبات الاقتصادية المستمرة، تظل أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، ثابتة في السوق المصري هذا الأسبوع، ورغم التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، تواصل الأسعار البقاء عند مستويات مستقرة في المصانع، وهذا يعكس حالة من الاستقرار النسبي في قطاع البناء، وهذا الاستقرار قد يكون له تأثيرات كبيرة على مشاريع البناء والمشروعات العقارية.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسعار الحديد استقرار ملحوظ في مختلف المصانع المصرية، حيث نقدم لكم الأسعار كما يلي:

 

المصنع سعر الحديد (جنيه/طن)
مصانع بشاي 41,200
مصانع المراكبي والمصريين 41,200
مصانع العتال وعطية والجيوشي ومصر ستيل 39,000
مصانع المعادي والكومي والعشري وبيانكو وسرحان 38,800
حديد عز 41,500

أسعار الأسمنت اليوم

تباينت أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ بين مختلف الأنواع والمصانع، لذلك نقدم لكم قائمة بأسعار الأسمنت في السوق:

النوع سعر الأسمنت (جنيه/طن)
أسمنت المعلم 2,390
أسمنت السهم 2,340
أسمنت الفهد 2,310
أسمنت وادي النيل 2,320
أسمنت العسكري بني سويف 2,350
أسمنت المسلح 2,000
أسمنت جنوب الوادي 2,220
أسمنت المخصوص 2,400
أسمنت السويس 2,430
أسمنت السويدي 2,650
أسمنت العسكري 2,280
أسمنت النصر 2,340
أسمنت سيناء 2,320
أسمنت حلوان 2,430
أسمنت المنيا 2,290
أسمنت المهندس 2,400
أسمنت تايتان 2,270
أسمنت المصري 2,280
أسمنت الممتاز 2,360
أسمنت التعمير 2,330
أسمنت الصعيد 2,390
أسمنت أسيوط 2,320
أسمنت المصريين 2,320
أسمنت العامرية 2,620
أسمنت البرج 2,700
أسمنت الماكس 2,580
أسمنت النهضة 2,520
أسمنت أسوان 2,320
أسمنت السد العالي 2,310
أسمنت قنا 2,570

 

تأثير الاستقرار على القطاع العقاري

  • يؤكد الاستقرار الحالي في أسعار الحديد والأسمنت على استقرار السوق إلى حد ما، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على قطاع البناء والعقارات في مصر، هذا الاستقرار قد يساهم في تخفيض تقلبات تكلفة المواد ويمنح مطوري العقارات بعض الثقة في التخطيط للمشاريع المستقبلية ومع ذلك، يظل من المهم متابعة أي تغييرات محتملة في الأسعار العالمية والمحلية التي قد تؤثر على السوق في المستقبل.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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