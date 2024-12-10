في عيد ميلاده.. ماجد الكدواني رحلة فنية من الإبداع والتألق (بروفايل)

القاهرة - محمد ابراهيم -

يوافق اليوم، 10 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان المصري ماجد الكدواني، الذي تألق في تقديم أدوار متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا في أعماله السينمائية والدرامية.

الفنان ماجد الكدواني

نبذة عن حياة ماجد الكدواني

ماجد الكدواني هو أحد أبرز نجوم التمثيل في مصر، ولد في 10 ديسمبر 1967، وقضى جزءًا من طفولته في دولة الكويت، ثم عاد إلى مصر حيث التحق بكلية الفنون الجميلة، قبل أن يكتشف شغفه الحقيقي بالتمثيل، وقرر دراسة المسرح فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومن هنا انطلقت مسيرته الفنية التي تميزت بالتنوع والعمق.

أعماله السينمائية

ماجد الكدواني قدم مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة التي أظهرت قدراته التمثيلية المتفردة، ومن أبرزها:

• هي فوضى (2007): حيث قدّم دورًا مميزًا في فيلم خالد يوسف الأخير مع يوسف شاهين.

• طير إنت (2009): في إطار كوميدي برفقة أحمد مكي.

• لا تراجع ولا استسلام (2010): حيث قدم شخصية “حزلقوم” بطريقة كوميدية لافتة.

• هيبتا: المحاضرة الأخيرة (2016): واحد من أدواره الدرامية المؤثرة.

• الأصليين (2017): فيلم غامض وفلسفي من إخراج مروان حامد.

• وقفة رجالة (2021): فيلم كوميدي اجتماعي حقق نجاحًا كبيرًا.

• فضل ونعمة (2022): مع هند صبري في إطار كوميدي عائلي.

وعدد آخر من الأفلام مثل: “فاصل ونعود، عزبة آدم، نادى الرجال السري، تراب الماس، طلق صناعي، شيخ جاكسون،، ساعة ونص، أسماء، 678، حفلة منتصف الليل،، كبارية، الفرح، شيكامارا، العيال هربت، الرهينة، جاي في السريع”.

أعماله الدرامية

على الرغم من قلة أعماله في الدراما التلفزيونية، إلا أن ماجد الكدواني ترك بصمة واضحة في هذه الأعمال، منها:

• مسلسل الجماعة (2010): جسّد دورًا مميزًا في دراما سياسية قوية.

• مسلسل موضوع عائلي (2021-2023):

أحد أنجح أعماله التلفزيونية، حيث قدم شخصية الأب العفوي المحب، وحظي العمل بإشادة واسعة.

و من مسلسلاته الاختيار 2، نمرة اتنين، أحلامك أوامر، جسر الخطر، أوان الورد، نحن لا نزرع الشوك، زيزينيا، ارابيسك ).

أعماله المسرحية

رغم أن الكدواني لم يقدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية، إلا أن بداياته كانت قوية في هذا المجال، شارك في عروض على خشبة المسرح أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مما ساعده على صقل موهبته التمثيلية، ومن مسرحياته (شبورة، باللو باللو، الإسكافي ملكا).

الجوائز التي حصل عليها

ماجد الكدواني نجم يزداد سجله الفني بالجوائز الرفيعة، حيث حصد العديد من التكريمات المميزة التي تُبرز موهبته الاستثنائية، منها:

• جائزة أفضل ممثل من مهرجان أبو ظبي.

• جائزة أفضل ممثل من المركز الكاثوليكي للسينما.

• أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم ساعة ونص.

• أفضل ممثل عن فيلم قبل زحمة الصيف.

• جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما عن فيلم هيبتا.

• جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي.

• أفضل ممثل كوميدي عن فيلم نادي الرجال السري.

• جائزة التمثيل عن دوره في فيلم تراب الماس.

تؤكد جوائز ماجد الكدواني إنه ليس مجرد ممثل، بل أيقونة فنية تثري الشاشة بإبداعها، ويبقى ماجد أحد الفنانين القلائل الذين يجمعون بين الكوميديا والتراجيديا بمهارة فائقة، مما يجعله دائمًا في مصاف النجوم المفضلين لدى الجمهور.