لهذا السبب.. شيماء سيف تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شيماء سيف التريند خلال الساعات الماضية وذلك بعدما تحدثت عن كواليس عملها مع المخرج محمد سامي ووجودها ضمن أبطال مسلسل إش إش المقرر عرضه فى رمضان 2025.

سبب تصدر شيماء سيف التريند

وتحدثت شيماء سيف عن المخرج محمد سامي، واكتسابها العديد من خبراته ووجودها ضمن أبطال مسلسل إش إش المقرر عرضه فى رمضان 2025، وذلك خلال لقائها مع برنامج سينماتك،، الذي يُعرض على قناة SBC السعودية.

شيماء سيف تتحدث عن محمد سامى

وقالت شيماء سيف: محمد سامى مخرج كبير، ومن أعظم المخرجين اللي اكتسبت منهم الكثير من الخبرات فى العمل، فهو دقيق جدًا، ويحب عمله، ودائمًا يظهره للجمهور على أكمل وجه، مُضيفة: كواليس مسلسل إش إش ممتعة للغاية، وسعيدة بوجودى ضمن أبطال العمل.

أحدث أعمال شيماء سيف

ومن ناحية أخرى، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسل إش إش بطولة مى عمر، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله مي بشخصية راقصة درجة ثالثة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات، فيما يقدم إدوارد شخصية والدها، ويظهر ماجد المصري بدور معلم في منطقة شعبية، المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، إيهاب فهمي، علاء مرسي، وطارق النهري، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال شيماء سيف، هو مسلسل «فراولة» بطولة النجمة نيللي كريم، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وشارك في بطولته صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، توني ماهر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وايضا شاركت في فيلم مطرح مطروح كان آخر عمل فني للفنانة شيماء سيف، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية، وترجع أحداث الفيلم لفترة الأربعينات في مصر.