عمرو دياب يشعل موسم الرياض بإطلالته الأولى بعد الحكم في قضية الشاب المصفوع



القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء السبت 7 ديسمبر، حفلًا غنائيًا مميزًا ببطولة الجولف في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث استمتع الجمهور بباقة من أجمل أغانيه التي تنوعت بين القديم والجديد، مثل: "أجمل عيون"، "إنت الحظ"، "قمرين"، "وياه".

أول ظهور بعد قضية "الشاب المصفوع"



جاء هذا الحفل كأول ظهور إعلامي لعمرو دياب بعد الحكم الصادر في القضية الشهيرة المتعلقة بصفعه للشاب سعد أسامة. محكمة جنح التجمع أصدرت حكمها بتغريمه 200 جنيه مع إلزامه بتعويض قيمته 10 آلاف جنيه، في حين برأت الشاب سعد أسامة.

ورغم ذلك، ظهر دياب مبتسمًا بإطلالة كاجوال، معبرًا عن روح التفاؤل والطاقة التي يتميز بها دائمًا.

إنجاز عالمي في "تايمز سكوير"



في سياق آخر، تزينت شاشات العرض الشهيرة بساحة "تايمز سكوير" في نيويورك بصورة عمرو دياب، احتفالًا بتعاقده مع شركة "سوني ميوزك" الشرق الأوسط لعرض أعماله حصريًا على منصاتها الرقمية. يُعد هذا التعاقد بمثابة تقدير لمسيرته الفنية الطويلة، حيث تم تصنيفه كأكثر الفنانين مبيعًا في الشرق الأوسط والعالم العربي.

إصدارات غنائية تتصدر الترند



على الجانب الفني، طرح عمرو دياب مؤخرًا عدة أغاني جديدة، أبرزها أغنية "تتحبّي" التي أطلقها في يونيو الماضي من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى. الأغنية حققت نجاحًا واسعًا وتصدرت ترند منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع "إكس".

كما أطلق أغنية أخرى بعنوان "الطعامة" عبر قناته على "يوتيوب"، والتي جاءت من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم. الأغنية لاقت إعجاب الجمهور وتصدرت قوائم الأكثر مشاهدة واستماعًا فور طرحها.

عمرو دياب.. نجم لا يغيب عن الأضواء



يواصل الهضبة عمرو دياب إثبات مكانته كأيقونة فنية لا تتكرر، سواء من خلال حفلاته الجماهيرية أو إنجازاته الدولية التي تضعه دائمًا في صدارة المشهد الفني العربي.