نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. أبرز وأهم المحطات الفنية في حياة عبلة كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة عبلة كامل اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960، وتعتبر واحدة من أبرز نجمات السينما والتلفزيون في الوطن العربي، وتميزت بموهبتها الفريدة وأدائها المتميز، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية لها.

عبلة كامل

معلومات عن عبلة كامل

تزوجت الفنانة عبلة كامل مرتين، أولهما من المخرج والممثل أحمد كمال وانفصلت عنه بعد إنجابهما ابنتين، وفى عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندى الذى صرح فى أحد البرامج بأن مهر زواجه منها كان 25 قرشا فقط ولم يحدث أى نقاش بشأن قيمة المهر، وفى ذات مرة بعد ذهابهما للسعودية لأداء فريضة الحج بالأراضى المقدسة، قررت أن ترتدى الحجاب مع الاحتفاظ بالتمثيل ولكنها لن تخلعه مرة أخرى، ولكن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما فى عام 2005.

مشوار عبلة كامل الفني

بدأت عبلة كامل مسيرتها الفنية في أوائل الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية، قدمت مجموعة من الأدوار التي تميزت بالتنوع والعمق، أبرزها "نوبة صحيان"، وبعد ذلك تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

بداية عبلة كامل في السينما



وبدأت فى السينما معرفة وسط الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم عدد من أفلام بالسينما من بطولتها أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكان آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

بداية عبلة كامل في الدراما

عبلة كامل بدأت فى الدراما من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحليمة"، وكانت انطلقت بشكل قوى فى الدراما واحتلت مكانة بارزة فى قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" الذى حقق نجاحًا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت في بطولة "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".