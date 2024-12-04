"فيلم Wicked يحقق إيرادات مذهلة تتجاوز 360 مليون دولار!"

القاهرة - محمد ابراهيم -



منذ طرحه في 22 نوفمبر الماضي، حقق فيلم Wicked نجاحًا كبيرًا بإيرادات وصلت إلى 360 مليون و335 ألف دولار. توزعت هذه الإيرادات بين 263 مليون و195 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و97 مليون و140 ألف دولار على المستوى العالمي.

قصة سحرية من أرض أوز

يدور الفيلم حول إلفابا، الفتاة ذات البشرة الخضراء التي تعاني من سوء الفهم، وجليندا، الفتاة الشهيرة، حيث تتطور صداقتهما في جامعة شيز، لكن تتعرض علاقتهما لاختبارات صعبة بعد لقائهما بالساحر الأسطوري.

طاقم عمل مميز يتألق على الشاشة

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء اللامعة، مثل سينثيا إيريفو، أريانا جراندي، جيف جولد بلوم، وميشيل يوه، مما يضيف طابعًا خاصًا على التجربة السينمائية.

ردود الفعل حول الشخصية المثيرة للجدل

أثارت ماريسا بود، إحدى بطلات الفيلم، جدلًا حول الانتقادات التي تعرضت لها شخصيتها Nessarose على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن بعض التعليقات كانت "مقززة ومؤذية"، في حين أكدت أهمية الآراء المختلفة حول الشخصيات في العمل الفني.