نانسى عجرم: حفلة غنائية في دبي وتواصل التألق في مسيرتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم لإحياء حفلاً غنائياً في دبي يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث ستقدم مجموعة من أغانيها المعروفة التي تتفاعل معها الجماهير، مثل "أطبطب"، "أنا وانت"، و"انتى حدى". تأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على مسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات والإنجازات.

مسيرة فنية حافلة

تعتبر نانسى عجرم واحدة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العربية. بدأت مسيرتها الفنية منذ صغرها، واستطاعت أن تفرض نفسها بقوة في الساحة الغنائية. بألبوماتها المتعددة، حققت نانسى شهرة واسعة بفضل صوتها المميز وأسلوبها الفريد، مما جعلها محط أنظار الجمهور والنقاد على حد سواء.

دعم لبنان في الأوقات الصعبة

في سياق دعمها لوطنها لبنان، شاركت نانسى عجرم رسالة مؤثرة على حسابها في فيس بوك، حيث أكدت على أهمية العائلة في التغلب على التحديات، قائلة: "لبنان حبنا لك لا يتزعزع". هذه الكلمات جاءت لتوضيح موقفها الثابت، حيث نفت الشائعات حول حياتها الشخصية، مما يُظهر قوة شخصيتها والتزامها العميق بوطنها.

إبداعات جديدة وأعمال فنية مميزة

لم تقتصر إنجازات نانسى على حفلاتها، بل قدمت أيضاً أغاني جديدة في الآونة الأخيرة، منها "يا عيد" و"علشانك" و"صح صح" بالتعاون مع الدي جي العالمي مارشميلو. كما شاركت في فيلم مقسوم بأغنيتين، مما يعكس تنوع إبداعاتها وموهبتها التي لا تقتصر على الغناء فقط، بل تمتد إلى مجالات أخرى.

ختام

تستمر نانسى عجرم في تحقيق النجاحات والتألق في مسيرتها الفنية، مما يجعلها واحدة من أكثر الفنانات تأثيراً في العالم العربي، وتجعل انتظار حفلتها في دبي حدثاً ينتظره عشاق الموسيقى بفارغ الصبر.