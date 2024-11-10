وفاة الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة عن عمر ناهز 87 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - رحل اليوم الأحد عن عالمنا الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة عن عمر ناهز 87 عاما.

واشتهر الشاعر أبو سنة بتقديم برامج إذاعية مخصصة للتعريف بالشعر والشعراء، حيث استضاف عبرها نخبة من الشعراء والنقاد البارزين، حيث ساهم في نشر الثقافة الشعرية وتوسيع دائرة الاهتمام بها.

وولد أبو سنة عام 1937 في قرية الودي، بمركز الصف، بالجيزة وقد تخرج من كلية الدراسات العربية جامعة الأزهر.

ومن مؤلفاته: قلبي وغازلة الثوب الأزرق وحديقة الشتاء والصراخ في الآبار القديمة وأجراس المساء وتأملات في المدن الحجرية ورماد الأسئلة الخضراء.