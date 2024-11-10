نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الفنان حمدي الرملي بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب الرملي، منذ قليل، وفاة الفنان حمدي الرملي، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

كتب إيهاب الرملي منشورا قال فيه: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي أرجوا الدعاء له بالمغفرة وقراءة الفاتحة"، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد جنازة أو عزاء الفنان حمدي الرملي.

معلومات عن الفنان حمدي الرملي

ولد حمدي الرملي في 27 مارس من عام 1960، دخل الوسط الفني في بداية التسعينات، ومن أهم أعماله في بداية مشواره الفني، فيلم «يا دنيا يا غرامي» و«رومانتيكا»، وتوالت عليه الأعمال،شارك خلال الجزء الخامس من المسلسل الشهير يوميات ونيس، وقدم من خلاله دور (حمزة)،