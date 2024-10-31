نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. قصة مسلسل "وتر حساس" ومواعيد عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نال مسلسل “وتر حساس” إعجاب الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، حيث تتناول أحداثه موضوع الخيانة بأسلوب مبتكر، كما ساهمت مشاركة نجوم مثل صبا مبارك، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، ومحمد علاء في تقديم العمل بشكل بارع، مما جذب مشاهدين من جميع الفئات عبر شاشة ON.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور قصة مسلسل وتر حساس في 45 حلقة حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، ​​​​​​فيما يعرض عبر شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة مسلسل وتر حساس نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنچي المقدم، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.