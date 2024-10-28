الشرنوبي يطرح كليب "قلبي" على جميع المنصات

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح محمد الشرنوبي من خلال قناته عبر يوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان قلبي.



تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان شرنوبي، توزيع مادي، ماكس وماستر عمار خاطر، تسجيل رامي الشرنوبي، وتصوير عمر أبو دومه.

كلمات أغنية قلبي

قلبي

معاك قلبي

من أمتى وأنا وأنت بيطول ما بينا خصام

انسى

خلاص انسى

تعالى في حضني بالذمة ده وقت كلام

قلبي

معاك قلبي

من أمتى وأنا وأنت بيطول ما بينا خصام

انسى

خلاص انسى

تعالى في حضني بالذمة ده وقت كلام

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين

قلبي

يا روح قلبي

بينسي الجرح والقسوة ولا بينساك

عمري

فداك عمري

لا يمكن أعيش في يوم إلا وأنا وياك

ليالي بعدك عني فاتوا سنين

يا عالم لو طال الغياب ده يومين

أنا ملقتش راحتي غير وياك

والراحة في بعدك أنت تيجي منين



آخر أعمال شرنوبي الغنائية



وكان آخر أعمال محمد الشرنوبي، هي أغنية ملكة زمانك، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وجاءت وأغنية حالي لـ محمد الشرنوبي، بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.

كلمات الأغنية



جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايز أعيش في دنيا

انت مش فيها ثانية

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجة

عشان أنسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز أعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع