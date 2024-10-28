الأربعاء.. نيكول سابا في ضيافة "ورقة بيضا" على قناة النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على برنامج "ورقة بيضا"، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي، والمقرر عرضه في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على قناة النهار.

تفاصيل لقاء نيكول سابا



يعد هذا اللقاء هو الظهور الإعلامي للنجمة نيكول سابا عقب عودتها للقاهرة، وتعاقدها على مسلسل جديد مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه قي السباق الرمضاني المقبل.

اختصت النجمة نيكول سابا برنامج "ورقة بيضا" بالعديد من التصريحات الحصرية، كما روت ذكرياتها عن بدايتها ومشوارها الفني الملئ بالمحطات الفنية المهمة ما بين تعاملها مع النجم الكبير عادل امام في فيلم "التجربة الدنماركية"، وتجربتها مع النجم الهندي سلمان خان، ومشوارها مع الدراما الشامية والأعمال الغنائية وحفلاتها في مصر ولبنان والعديد من الدول الأخرى.

مشاركة نيكول سابا في رمضان

عادت الفنانة نيكول سابا إلى الدراما بعد توقف دام 18 عامًا منذ فيلم “تمن دستة أشرار”، حيث انضمت نيكول سابا لطاقم عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر أن يُعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، بالتعاون مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويعد مسلسل "وتقابل حبيب" هو التعاون الثاني بين نيكول سابا وياسمين عبدالعزيز، بعد 18 عامًا على اجتماعهما بفيلم “تمن دستة أشرار”، الذي عُرض في 2006، والذي شاركهم البطولة حينها محمد رجب، الراحل خالد صالح، ولطفي لبيب، والفيلم من تأليف خالد جلال ووائل عبد الله وإخراج رامي إمام.



ومسلسل وتقابل حبيب هو التعاون الثاني بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، بعد نجاحهما في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل "وتقابل حبيب" يكتبه عمرو محمود يس وإخراج محمد الخضيري ويلعب بطولته النجوم ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا وكريم فهمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال نيكول سابا



أما عن آخر أعمال نيكول سابا فهي شاركت في تقديم بطولة مسرحية الليلة الكبيرة، وطرحت أحدث أغنياتها "الباب يفوت جمل" مؤخرًا وهي كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله.

وكانت نيكول سابا شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في فيلم “تمن دستة أشرار”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.