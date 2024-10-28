أحمد داوود يعلن عن موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" بالسينمات والدول العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن الفنان أحمد داوود، عن موعد عرض فيلم "الهوى سلطان" ببوستر دعائي جديد حيث ظهر فيه كلًا من أحمد داوود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 6 نوفمبر في جميع دور العرض في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية.

منشور الفنان أحمد داوود

و علق أحمد داوود على منشوره قائلًا: "في كل لحظة، الحب والصداقة بيكتبوا قصة جديدة! هتعرفوها في فيلم "الهوى سلطان" بجميع دور العرض يوم 6 نوفمبر في مصر ويوم 14 نوفمبر في جميع الدول العربية".

فيلم “الهوى سلطان”



أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

طاقِم عمَل فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

أحمد داوود ومنة شلبي من فيلم “الهوى سلطان”



التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود

حيث يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

كما شارك في بطولة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" نخبة من النجوم ومنهم: ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف: يسري نصر الله وأحمد عبدالله وفكرة باسم سمرة، وإخراج: يسري نصر الله.