نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة المخرج المسرحي أحمد عجيبة.. تعرف على أبرز أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجل المخرج الراحل أحمد عجيبة عن وفاته من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أبويا المخرج الكبير أحمد عجيبة، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، نسألكم الدعاء، ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا صاحبي".



موعد ومكان جنازة أحمد عجيبة

ومن جانبه، حرص عدد من أصدقائه على نعيه من خلال حساباتهم بموقع فيس بوك، حيث كتب الفنان والمخرج محمد الدسوقي: "مع السلامة يا صاحبي المحترم الفنان المخرج أحمد عجيبة، ابن بورسعيد في ذمة الله تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأسرته وأحبائه الصبر والسكينة والثبات"، مضيفًا: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس، من مسجد الكريم والمدفن بمقابر بورسعيد باب 3 شارع كسرى.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".



أبرز المحطات الفنية له

قدم المخرج عجيبة العديد من الأعمال المسرحية الشبابية والثقافية الهامة، وقام بتقديم عروضه على العديد من المسارح الهامة في مصر، مثل: "مسرح البالون، والمسرح القومي، ومسح سيد درويش، والمسرح الصغير بدار الأوبرا"، كما قدم العديد من المواهب الشابة طوال مسيرته الإخراجية التي أثرى بها الفن المسرحي.