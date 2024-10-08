نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق التريلر الرسمي للفيلم المنتظر "دراكو رع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت نايل وود للإنتاج، بالتعاون مع شركات يونايتد برازرز، وتريند VFX، وأرابيا بيكتشرز، وميديا لايف، التريلر الرسمي لفيلم الكوميديا الخيالي المنتظر "دراكو رع"، وذلك استعدادًا لإطلاقه في دور العرض السينمائية في جميع الدول العربية يوم 31 أكتوبر.

يبدأ الإعلان الدعائي باستيقاظ الأخوين مصاصي الدماء أحمس ورمسيس من مقبرتهما بعد آلاف السنين. وبينما يحاولان التأقلم مع العالم الحديث، يجدان نفسيهما في مواقف طريفة وصعبة، ويضطران للبحث عن طرق مبتكرة لشرب دماء البشر وتجنب الشمس التي تهدد بتحويلهما إلى رماد. خلال رحلتهما، يختبران مشاعر الحب تجاه البشر ويدخلان في مواجهات متعددة.

يقدم الفيلم منظورًا جديدًا عن مصاصي الدماء عبر العصور، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما آخر مصاصي الدماء اللذين نجيا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس، اللذين شاركا في كتابة الفيلم إلى جانب محمود الفار ومينا خزام. كما يشاركهم البطولة مروان يونس وإسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى النجوم الصاعدين ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، وهاني قنديل، مع ظهور خاص لكل من نور قدري والممثلة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم "مين يصدق" المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024.

كما شاركت في إنتاج الفيلم استوديوهات يونايتد برازرز، تريند VFX، أرابيا بيكتشرز، وميديا لايف، ويتم توزيعه في مصر من قبل استوديوهات يونايتد برازرز وعلى مستوى العالم من قبل شركة إمباير.

كريم أبو زيد هو منتج ومخرج مصري بدأ مسيرته في مجال الإعلانات قبل أن ينتقل إلى التلفزيون. في عام 2022، أخرج فيلمه الروائي الأول "11:11" من بطولة الممثل الأردني إياد نصار؛ تم عرض الفيلم على منصة نتفليكس وطرح تجاريًا في 10 دول عربية.

أما خالد منصور وشادي ألفونس، فهما معروفان بتقديم النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الساخر "ساترداي نايت لايف"، بالإضافة إلى مشاركتهما في المسلسل الدولي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.