نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكاجول الجينز.. هنا الزاهد تخطف الأنظار لها من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة هنا الزاهد الأنظار من أحدث ظهور لها خلال حضور مباراة كرة السلة الأمريكية في أبو ظبي.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال من الجينز الكامل مكون من توب وبنطلون من نفس الخامه واللون، واختارت مكياج ناعم يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا.

أحدث أعمال هنا الزاهد

من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وباسم سمرة وعصام السقا وميكا، وعدد من النجوم، وايضا شاركت في مسلسل "إقامة جبرية" الذي درات احداثه في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة.

وايضا بدأت التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل" الذي تنافس به في موسم رمضان 2025، والذي تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل، انتاج شركة ميديا هب، ومقرر عرضه في 15 حلقة، وهو من بطولة هنا الزاهد، وأحمد خالد صالح، حنان يوسف، وميمي جمال ولم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل، وتدور أحداثه عن المشاكل الأسرية، إذ تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها أحمد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما، وتعكس هذه الأحداث التوترات التي يمكن أن تواجه العلاقات الزوجية.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز، وايضا شاركت في مسلسل سيب وأنا أسيب، وشارك فيه أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ساندي علي، فيما ظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار ضيوف شرف بالعمل، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.