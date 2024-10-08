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أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة "ON" بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.

موعد عرض مسلسل "وتر حساس" على “ON”

"وتر حساس" يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري.

أبطال مسلسل "وتر حساس"

ويضم مسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

قصة مسلسل "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.



