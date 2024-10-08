النجمة العالمية آن باريو ولطفي لبيب مع شيرين سليمان في تغطية خاصة لمهرجان الإسكندرية السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، تغطية خاصة لفعاليات النسخة الاربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 1 وحتى السادس من أكتوبر.

وتستضيف خلال الحلقة عدد كبير من النجوم منهم النجمة العالمية آن باريو التي تحدثت عن تكريمها في المهرجان وكواليس اعمالها مع النجم الفرنسي آلان ديلون، كما تتحدث أيضًا عن مدى سعادتها بزيارتها لمصر وحفاوة الاستقبال التي شهدتها من الجميع، وتحدثت بشكل صريح عن رأيها في المهرجان، وكشفت أيضا عن تفاصيل أعمالها القادمة.

تكريم لطفي لبيب

وتستضيف شيرين سليمان خلال الحلقة النجم القدير لطفي لبيب ويتحدث عن تكريمه في المهرجان ومدى سعادته لتلقي هذا التكريم من هذا المهرجان العريق، كما يتحدث أيضًا عن كواليس خاصة مع الزعيم عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة التي جسد خلالها شخصية سفير العدو الإسرائيلي، وكشف ايضا عن خطته للاتجاه إلى الكتابة خلال الفترة القادمة، وتحدث أيضًا عن أحب الأدوار التي قدمها مع النجم أحمد حلمي والنجم أحمد مكي.



استضافة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي

كما تستضيف أيضًا رئيس المهرجان الامير أباظة الذي يتحدث عن اهم التحديات التي واجهها خلال الدورة الحالية واستعداده للنسخة القادمة.

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة العديد من اللقاءات مع نجوم المهرجان ومنهم كمال أبو ريه وخالد سرحان.

برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.